Kocaeli’de düzenlenecek olan AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, izleyenlerin nefeslerini kesecek.

Kocaeli’de düzenlenecek olan AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, izleyenlerin nefeslerini kesecek.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi 22-23 Ekim tarihlerinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. Ayak yarışları, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecek. Super Grup’ta 13, Maxi grupta ise 8 sporcunun mücadele edeceği yarışlar, iki gün boyunca izleyenlerin adeta nefeslerini kesecek. 22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’de sıralama turlarının ardından, saat 16.00’da Super Grup ilk yarışı ve saat 17.00’de de Maxi Grup ilk yarışı koşulacak. 23 Ekim Pazar günü ise saat 13.30’da Super Grup ikinci yarışı ve saat 15.00’te de Maxi Grup ikinci yarışının ardından organizasyon, saat 16.00’daki ödül töreni ile son bulacak.

Organizasyon aynı zamanda 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinin yarışlarına da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 34’ü kadın, toplam 522 adayın katıldığı elemeler sonunda belirlenen 10 erkek, 4 kadın sporcu, üç farklı formatta yarışarak 2022’nin kadın ve erkek yıldızı olabilmek için mücadele edecek. Adaylar her üç günde de en yüksek puanı toplayabilmek için ter dökecek. Türkiye Drift Şampiyonası sporcularının gösterileri ile renklenecek organizasyon, vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak izlenebilecek.