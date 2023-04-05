Türkiye Minikler-Yıldızlar-Gençler Petank Şampiyonası için hazırlıklar başladı. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar çerçevesinde Kemer Bocce sahasında arazözlerle zemin düzeltme çalışmaları yapıyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından 13-18 Nisan tarihleri arasında Kemer’de yapılacak olan şampiyonaya, yaklaşık bin 600 sporcunun katılması bekleniyor. Kemer’de yer alan bocce sahasında yapılacak olan müsabakalar, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde oynanacak. Şampiyonaya katılacak olan sporcular dereceye girebilmek için mücadele edecek. Şampiyonaya, Kemer’den de 36 sporcunun katılacağı öğrenildi. Şampiyona öncesi bocce sahasında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, saha zemininde düzeltme çalışmaları yaparak sahayı şampiyonaya hazır hale getirmek için sporculara destek oluyor.