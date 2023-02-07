Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Türkiye geneline yayılmış 17 derneği ile depremzedeler için teyakkuza geçti. Kısa sürede hazırladığı binlerce odayı gelecek talep doğrultusunda depremzedelere tahsis edecek olan TÜROFED üyesi dernekler deprem mağduru misafirlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Türkiye geneline yayılmış 17 derneği ile depremzedeler için teyakkuza geçti. Kısa sürede hazırladığı binlerce odayı gelecek talep doğrultusunda depremzedelere tahsis edecek olan TÜROFED üyesi dernekler deprem mağduru misafirlerini ağırlamaya başladı.

Türkiye konaklama ve turizm sektörünün en büyük çatı örgütlerinden TÜROFED, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un koordinasyonunda tüm Türkiye’ye yayılan 17 bölge derneği ile harekete geçen TÜROFED, kısa sürede 9 bin 450 otel odasını gelecek talepler karşısında hazırladı.

Gelen talepler doğrultusunda Bodrum Otelciler Birliği (BODER), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Diyarbakır Otelciler Derneği (DOTED) ve Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Yaşanan afet karşısında çok üzgün olduklarını dile getiren TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, “TÜROFED olarak 17 üye derneğimizle kısa sürede bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk. Hemen konaklama sorunu için çare üretmeye karar verdik. 9 bin 450 odamızı gelecek talep doğrultusunda hazır bulunduruyoruz. Hatta Bodrum, Kapadokya, Diyarbakır ve Gaziantep’te bulunan üye derneklerimiz ilk misafirlerini ağırlamaya başladı” dedi.

Gerekirse daha fazla odayı afetzedelerin hizmetine sunacaklarını söyleyen Çorabatır, “Yaşanan afet tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Şimdi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. TÜROFED olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.