Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulubü Ortantiring Takımı 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonasında Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği kazandı.

26 İlden 69 kulüp ve 715 sporcunun katılımlarıyla 9-11 Haziran tarihleri arasında Amasya’da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonasında İnönü Belediyesi Spor Kulübü K10 Oryantiring Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonayı iki kupa ile tamamlayan İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı K14 yaş grubunda da Türkiye ikincisi olmayı başardı. Yıllardır Yerel ve Ulusal Şampiyonlarda adından sıkça söz ettiren İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı K12 branşında da Türkiye beşinciliği elde etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türkiye şampiyonluklarıyla İnönü’yü ve Eskişehir’i gururlandıran İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularını kutlarken, sporcular da katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.