Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları’nda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları’nda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle merkeze bağlı Kumarlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda startı verilen ve 3 gün süren yarışlara 42 ilden 102 kulüpten bin 185 sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, “Osmaniye’de yarışımızı tamamlamış bulunmaktayız. Yarışın bir anlam ve önemi var bizim için. Şehitler diyarı Osmaniye’de şehitler anısına yarış düzenledik. Edirne’den Ankara’dan şehit ailelerimizle birlikte geldik. Osmaniye’de değerli şehit ailelerimizle birlikte olduk. Onlara da katkılarından, emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok memnunuz, çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.

Organizasyonun Osmaniye’de düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu belirten Vali Erdinç Yılmaz ise, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda yarışmalarda dereceye girenlere madalyaları Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.