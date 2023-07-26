Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığına nezaket ziyaretinde bulundu.

İnönü Belediye Binasında gerçekleştirilen ziyarette, Çolakoğlu ve İnönü Belediye Başkan Vekili ve İnönü Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Takımının Ulusal ve Yerel branşlardaki başarıları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten İnönü Belediye Başkan Vekili ve İnönü Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Serhat Hamamcı, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu’na nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, Çolakoğlu’da misafirperverliklerinden dolayı Hamamcı’ya teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.