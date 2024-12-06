Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Türkiye Offroad Spor Şampiyonası finalinin stardı verildi.

Türkiye’nin en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın sezon finali, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle ünlü Kapıçam Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek bu büyük organizasyon, 6 - 8 Aralık tarihleri arasında sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Start seremonisiyle başlanan şampiyonanın Kahramanmaraş’ta düzenlenmesi, şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcular ve izleyiciler, hem yarışlara katılmak hem de bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek için Kahramanmaraş’a gelecek.