Türkiye'nin NATO taahüdü kapsamında 1 Temmuz'da başlayacak ve bir yıl sürecek Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından yürüteceği görevin öncesinde CLF Karargahı ve Tabur Çıkarma Kuvveti, CREVAL denetleme heyetinin denetiminden geçti.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında; NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevi, 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak.

Görev, 30 Haziran 2026 tarihine kadar Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından yürütülecek.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu göreve yönelik sertifikasyon süreci kapsamında, CLF Karargâhı ve Tabur Çıkarma Kuvvetinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi, CREVAL denetleme heyeti tarafından yapıldığını duyurdu.