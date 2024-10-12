Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulunda 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alan Kadir Delibalta, konfederasyonun yeni genel başkanı seçildi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Başkanlık seçimimin de yapıldığı genel kurula tek aday olarak giren İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı Kadir Delibalta, 323 delegenin katılımıyla düzenlenen açık seçimde çoğunluğun oyunu alarak konfederasyonun yeni başkanı seçildi.

"Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır"

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Delibalta, "Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şu anda yasayı bekliyoruz. Hükümet masasından muhtarların yasasının çıkacağına inanıyoruz. Müjdeyi devlet büyüklerimizden aldım. Kongreden önce açıklamak emek hırsızlığı olur diye açıklamak istemedim. 11 yıldan beri bu yasayla ilgili çok uğraştık. Yasa harika, defalarca üzerinden geçtik. Muhtarlığın en büyük özelliği, teşekkürle şikayet arasında bir makam olmasıdır. Doğruya teşekkür ederiz, eksiği şikayet ederiz. Bana verilen görevi annemin ak sütü gibi, namusum ve şerefim gibi insan ayırmaksızın herkesi kucaklayarak yapacağım" dedi.