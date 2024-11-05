Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Mısır Üniversitesi kurulması için çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede, 4 Eylül 2024’te Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi huzurunda imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının detayları görüşüldü.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da ve Kahire’de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri “Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu” düzenleyeceklerini açıklayarak, “Böylece iki ülke üniversiteleri birbirlerini yakından tanıma ve aralarındaki iş birliği konularını müzakere etme fırsatı yakalayacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 2 ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacağını belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarımızın iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında iş birliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirledik. Yükseköğretim alanında yapılacak bütün iş birliklerinin planlama ve koordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulacak."