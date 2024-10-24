Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı millete yapılmıştır” dedi.

Yerli ve milli savunma sanayiinin gözde kuruluşu TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına yurt içinden ve dışından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir dönem yasama organında görev yapan eski milletvekillerinin oluşturduğu Türkiye Milletvekilleri Birliği de saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Birlik adına açıklama yapan Genel Başkan 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, Türk halkının huzurunu bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı. Başak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı millete yapılmıştır. Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı verdiği kararlı mücadele, bir kez daha teröristleri ve terör sevicilerini rahatsız etmiştir. Unutulmasın ki bu ülkeye ve millete uzanan hain eller kırılır. Teröre ve terör destekçilerine lanet olsun. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle 85 milyon tek vücuduz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağı açıktır. Toplumsal barışımızı güçlendirmek adına girdiğimiz bu yeni süreçte her türlü provokasyonlarla karşı karşıya kalabileceğimiz düşünülerek, kolluk kuvvetlerimiz bu tür yeni saldırılara hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemler alınarak, ülkemizdeki huzur ve refahı kimsenin bozamayacağı tüm dünyaya gösterilmelidir.”