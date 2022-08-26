Birlik Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ziyaret anısı olarak, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık adına hazırlanan plaketi Başkan Vekili Damcı’ya verdi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğe çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı ziyaret eden Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık, birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı Yalçın Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı’yı makamında ziyaret etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.