Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 23 Ekim’de Türkiye’nin en büyük lojistik buluşmalarının birine ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD, Turkish Cargo ana sponsorluğunda düzenleyeceği Türkiye Logistics Summit ile sektördeki en güncel gelişmeleri, yenilikçi çözümleri ve geleceğin lojistik vizyonlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’yi lojistikte merkez haline getirebilmek hedefiyle düzenlenecek etkinlik, stratejik iş birlikleri için önemli bir buluşma noktası olacak.

23 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Logistics Summit küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini buluşturacak, bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sunacak.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, ’’ Türkiye’nin en önemli lojistik buluşması olan Türkiye Logistics Summit, sektörün geleceğini şekillendirecek; yenilikçi çözümler, stratejik iş birlikleri ve sektörel gelişmelerin merkezi olacak. Etkinliğin sadece ülkemiz genelinde değil, bölgesel hatta küresel bir etki alanı oluşturmasını hedefliyoruz. Lojistik ve taşımacılık sektörümüz 100 milyar dolar pazar payı ile küresel lojistik pazarında 11’inci sırada yer alıyor. Toplam hizmet ihracatımız içinde ise yaklaşık yüzde 40 paya; yani 40 milyar dolarlık ihracata sahip olup, hizmet ihracatımızdan aldığı pay, her geçen yıl artmaktadır’’ dedi.

Türkiye’nin transit hub olma yolundaki adımlarını desteklediklerini belirten Başkan Engin, zirvenin bu yolda çok önemli bir katma değer sağlayacağını da belirtti.

Zirve kapsamında düzenlenecek ‘Tedarik Zincirinde İnovatif Yaklaşımlar’, ‘Yapay Zeka ve Dijitalleşme’, ‘Sürdürülebilir Lojistik’ ve ‘E-Ticaret’ konulu panellerle Türkiye Logistics Summit, lojistik hizmet üreten şirketleri, tedarik zinciri yönetimi profesyonellerini, e-ticaret ve teknoloji firmalarını, akademisyenleri ve kamu idaresi yöneticilerini bir araya getirecek. Panellerin yanı sıra küresel lojistik sektörünün önemli temsilcilerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirve Türkiye lojistik sektörünün kalbi olacak.