Bu yılın 7 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yaklaşık 40 kat artarak 437’ye ulaştı. Toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandı.

Bu yılın 7 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yaklaşık 40 kat artarak 437’ye ulaştı. Toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandı.

7 aylık dönemde Kuşadası, 220 adet kruvaziyer gemisiyle Türkiye’ye gelen tüm kruvaziyer gemilerin yarısına hizmet vererek en çok geminin yanaştığı liman oldu. Kuşadası’nı, 79 adet gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı.

376 bin 924 yolcu ağırlandı

Aynı dönemde, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusu ağırlandı. Bunun 25 bin 739’unun gelen yolcu, 34 bin 997’sinin giden yolcu, 316 bin 188’inin ise transit yolcu oluşturdu. 212 bin 486 yolcu ile en fazla yolcu trafiği Kuşadası Limanı’nda yaşandı. Bu limanı 98 bin 33 yolcu ile İstanbul Galataport, 28 bin 629 yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.

En çok gemi Mayıs ayında yanaştı

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında bu yıl 136 gemi ile en çok gemi Mayıs ayında limanlara yanaştı. Haziran’da 122 kruvaziyer gemisi ile yolcu trafiği 115 bin 907 oldu. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 120 adet kruvaziyer gemisi yanaştı. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 10 bin 707 yolcu gelirken, 13 bin 478 yolcu çıkış yaptı. 96 bin 922 yolcunun da transit geçiş yaptığı belirlendi. Temmuz’da toplam yolcu trafiği 121 bin 107 oldu.

Karadeniz limanları kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor

Ağustos ayında Karadeniz’in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden olan Sinop ve Trabzon’a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi yanaştı. Amasra Limanı’na da ilk kez bir kruvaziyer gemisi yanaştı.