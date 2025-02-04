Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
5 Şubat
A Grubu
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş
B Grubu
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
D Grubu
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
6 Şubat
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar
B Grubu
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses
20.45 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
C Grubu
16.00 Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan
Kaynak: İHA