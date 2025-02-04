Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



5 Şubat

A Grubu

13.00 İskenderunspor - Trabzonspor: Ali Yılmaz

18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Ayberk Demirbaş



B Grubu

20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe



D Grubu

15.30 Bodrum FK - Antalyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



6 Şubat

A Grubu

18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Burak Olcar



B Grubu

13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa: Reşat Onur Coşkunses

20.45 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak



C Grubu

16.00 Boluspor - Galatasaray: Yiğit Arslan

Kaynak: İHA