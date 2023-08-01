Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği ve bu yıl 11 şehirde yapılacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bir durağı da Erzurum’da olacak.

Kültür Yolu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projelerden birisi. Kültür Yolu, “Kültürümüzün şehir/semt merkezli olarak ele alındığı, sanat-zanaat-gastronomi-sohbet-gösteri-eğlence vb. etkinliklerin, mekanların, her yaştan halkın ve ziyaretçilerin buluştuğu rotanın adıdır.” şeklinde ifade ediliyor.

Kültür Yolu rotalarından birisi Erzurum

Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla zihinlere aktarmanın yanında şehirlere marka etkinlikler de kazandırılıyor. Bu kapsamda belirlenen 11 rotadan biri de Erzurum. 19-27 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan Palandöken Kültür Yolu Festivali için hazırlıklarda bir yandan başlatıldı. Festivalde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara onlarca etkinlik planlanıyor.

Tanıtım açısından değerli bir festival

Kültür Yolu çatı markası altında dönemsel olarak festivaller yapılıyor. Belirlenen şehirlerde, seçilen rota/lokasyonlarda farklı sanat türlerinin, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amaçlanmaktadır. 2021’in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022 yılında ise Ankara Başkent KYF, Çanakkale Troya KYF, Diyarbakır Sur KYF ve Konya Mistik Müzik Festivali’nin dahil olmasıyla 5 ayrı şehirde yapılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2023 yılında Nevşehir Kapadokya Balon ve KYF, Erzurum Palandöken KYF, Trabzon Sümela KYF, İzmir Efes KYF, Gaziantep GastroAntep KYF ve Antalya KYF ile beraber toplam 11 ayrı ilde düzenlenecek.