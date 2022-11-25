8’inci Dünya Helal Zirvesi ve 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı Cumhurbaşkanlığı himayesinde başladı. Helal besi ve helal kesimle fuarda yerini alan Hastavuk Gıda Tarım firması tavuk ürünlerini tanıttı.

8’inci Dünya Helal Zirvesi ve 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı Cumhurbaşkanlığı himayesinde başladı. Helal besi ve helal kesimle fuarda yerini alan Hastavuk Gıda Tarım firması tavuk ürünlerini tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 8’inci Dünya Helal Zirvesi ve 9’uncu İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı başladı. Fuarda helal ürünler tanıtıldı. Helal ürün pazarının firma sahipleri oluşturulan fuar alanında yerli üretim gıda ürünleri hakkında bilgi verdi. Helal üretim ve kesim yapan Hastavuk’un Dış Ticaret Uzmanı Rasim Kureyhan, beyaz et, kuluçkalık yumurta ve yem konusunda helal pazarında var olduklarını ve Türkiye’nin konumu itibarıyla helal ürün talebini rahatlıkla karşılayabileceğini vurguladı.

“Fuara yoğun bir ilgi var”

Helal fuarında yer alan Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Firması Dış Ticaret Uzmanı Rasim Kureyhan, “Helal fuarında yer almaktan dolayı mutluyuz. Firma olarak bu yıl standımızla beraber katıldık fuara. Genel olarak yurt dışından gelen potansiyel müşterilerimizle burada buluşmayı hedefliyoruz. Çok güzel ve yoğun bir katılım var. Pandemiden sonra yapılan fuarlara yoğun bir ilgi var. Hele ki pandemiden sonra yapılan bu tarz fuarların firmalar açısından çok büyük önemi var” dedi.

“Ülkemiz konum itibariyle helal ürün pazarlarına yakın”

Türkiye’nin konum olarak helal pazarlarına yakın olduğunu vurgulayan Kureyhan, “Biz firma olarak tavukçuluk sektörünün her alanında bulunuyoruz. Burada tavuk ürünlerimizi ön plana çıkardık. Birden fazla ülkeye ihracatımız bulunuyor. Beyaz et, kuluçkalık yumurta ve yem ihracatı yapıyoruz. Bu tarz tüm fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin bulunduğu konum nedeniyle helal ürün talebi pazarlarına da yakınız. Tamamen helal ve uygun kesim ve yetiştirme yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Fuar 27 Kasım tarihine kadar devam edecek.