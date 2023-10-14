Türkiye’nin en büyük “Klasik Otomobil Festivali”, yüzlerce klasik otomobilin katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. Festival, klasik otomobil meraklısı ziyaretçileri bekliyor.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Klasik Otomobil Festivali’yle, klasik otomobil severler Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Birbirinden farklı modellerde, renklerde, özelliklerde olan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüzlerce klasik otomobilin yer aldığı festivalin açılışı otomobil severlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalin en yaşlısı 1924 model araç ve Jhon Wick, Hızlı ve Öfkeli gibi filmlere konu olan otomobiller festivalin gözdesi haline geldi.

Fuarda klasik arabalarını sergileyen profesyonel yarışçı İsmail Çam, Autotrack yarışlarında yarıştığını ve birçok şampiyonluk elde ettiğini ifade ederek, “Daha önce bu fuar alanı bir pistti. Biz de buradaki pistte yarışıyorduk. Burada da kazanmış olduğum 20’ye yakın kupa vardır. Ama şu anda bir etkinlik alanına dönüştürüldü. Keşke pist olarak da kullanabilseydik” diye konuştu.

“Bu arabaları buralara getirip insanlara göstermek çok güzel”

Klasik arabaların fuarda sergilenmesinin önemine de değinen Çam, “İnsanlar burada görmedikleri arabaları görüyor. Bu araçların hepsi garajlarda saklanıyor, piyasada gezen arabalar değil. Bu arabaların çoğu 100 kilometrede 20 ile 40 litre yaktıkları için çoğu saklanan arabalar. Bu arabaları buralara getirip insanlara göstermek bence en güzel şeylerden bir tanesi” ifadelere yer verdi.

“Bu arabanın özelliği, festivaldeki en eski araç olması”

Festivalde, 99 yaşında olan ve en eski otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken araç ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Otomobil hakkında bilgi veren İhsan Kürse, kendisinin bir klasik araba meraklısı olduğunu belirterek, “Bu arabanın özelliği, festivaldeki en eski araç olması. Buna ‘İhtiyar Delikanlı’ diyoruz. 1924 bir Lincoln bu araba ve Atatürk’ün arabasından bile daha eski bir araç. Atatürk’ün arabası 1936 model bu ise 1924 model bir araç. Aracımız kapalı garajda muhafaza ediliyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bakıyoruz. Araç 35 yıldan beri ilk defa bu fuar için garajdan çıktı” açıklamasında bulundu.

“Bu arabaları buralara getirip insanlara göstermek”

Festivali takip etmek için İstanbul’dan Ankara’ya geldiğini söyleyen sosyal medya içerik üretişi Atahan Ülgül ise “Böyle bir etkinlikte olmam gerektiğini düşündüm ve geldim. Çok güzel bir etkinlik. Birbirinden özel otomobiller var. Daha çok bir klasik otomobil etkinliği. Altındağ Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik sundukları için. Bu etkinlikler her sene olmaya devam ederse biz de otomobil içerik üreticileri olarak katılmayı çok isteriz” diye konuştu.