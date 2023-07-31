Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov ve ekibi Türkiye’nin ve Batı Asya’nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmandı.

Kırgızistan Dağcılık Federasyonu Başkanı Eduard Kubatov ve ekibi Ağrı Dağı’na çıkarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bayrağını da zirvede dalgalandırdı.

Federasyon Başkanı Kubatov yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Manas Üniversitesi’nin, Kırgızistan’ın gelişmesine ve kalkınmasına olağanüstü katkılar sağlayan en iyi üniversitelerin başında geldiğini ifade ederek; Manas Üniversitesi ile Dağcılık Federasyonunun Dağcılık Sporunun gelişimi için yakın iş birliğine devam ettiğini ve Dağcılık Kulübünü canlandırmak için planlamalar yapmış olduklarını belirtmiştir. Bu vesile ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını tebrik ederek, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenerek sonsuza kadar devam etmesi temennisinde bulunmuştur.”