Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Yıldırım Belediyesporlu Enes Gezer, büyükler kategorisi 84 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Yıldırım Belediyesporlu Enes Gezer, büyükler kategorisi 84 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu 22-29 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da Türkiye Kick Boks Turnuvası düzenliyor. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye’den yaklaşık 8 bin sporcu katılırken Yıldırım Belediyespor Kulübü 15 sporcusu ile müsabakalarda yerini aldı. Kıran kırana geçen müsabakaların ilk gününde Yıldırım Belediyesporlu Enes Gezer, Büyükler kategorisi 84 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı gururlandıran sporcu Enes Gezer’i tebrik ederek, “Müsabakalarda alın teri dökecek diğer tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.