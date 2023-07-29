Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) 29. Genel Kurulu Bandırma’da yapıldı. 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılan Genel Kurul ile Platformun dönem sözcülüğü de Bandırma Kent Konseyi oldu.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi ev sahipliğinde yapılan Genel Kurula, ülkemizin değişik yerlerinden 45 dolayında Kent Konseyi başkan ve genel sekreterleri katıldı. Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, 28.dönem sözcülük görevini yürüten Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer ’den devraldı. Türkiye Kent Konseyleri Platformu 29’uncu Genel Kurulu Bandırma Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen genel kurulda, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı oldu.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı, 28’inci Dönem Kent Konseyleri Platformu ve Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, Kent Konseyleri başkan ve temsilcileri, oda başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat Genel Kurul’la ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kent Konseyleri, katılımcı demokrasinin hak ve hukukun korunmasını aynı zamanda şeffaflığın kuruluşları hepimiz bu mücadelede tamamen gönüllü olarak bir karşılık beklemeden bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Tüm il ve ilçelerde katılımcı demokrasiye katkı sunmak ve bunun bilincindeyiz. 29. Genel Kurulda, Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak daha çok söz sahibi ve kuvvetli bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bu genel kurulumuzu gecikmeli yamamızın sebebi tüm Türkiye’mizi derinden etkileyen 6 Şubat tarihinde yaşanan depremdi. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetle anıyorum. Türkiye Kent Konseyleri Platformu olarak en güzel güç dayanışma gücüdür. Türkiye Kent Konseyleri Platformu başkanı olarak sloganımız şu olmalı “Dayanışma yaşatır” hep birlikte dayanışmaya davet ediyorum” ifadesinde bulundu.

Tosun, “Kent konseyleri belediyelerin yükünü hafifletiyor”

Kent Konseylerinin belediyenin yükünü hafiflettiğini söyleyen Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “ Kent Konseyimizi gerçekten çok destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Kent Konseyleri bir medeniyet projesidir. Çok değerli Kent Konseyi Başkanımız Serdar Polat ve Yürütme Kurulu Üyelerine de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yaptılar ve yapmaya da devam edecekler. Belediye başkanlarının yükünü hafifletiyorlar” dedi.

Akın “kent konseyleriyle irtibatlı iletişim içinde çalışmak durumundalar”

CHP’li Belediyeler olarak Kent Konseylerini daha aktif kullanıp oradaki noktaları alıp ön plana çıkartacaklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Sizlerin huzurunda 253 belediye başkanıma bir talimat gönderiyorum. Belediye başkanlarımız, kent konseyleriyle irtibatlı iletişim içinde çalışmak durumundalar. Çünkü kent konseylerimiz STK’ların içinde olduğu, bütün vatandaşın ve her türlü dernekleşmesinin içinde olduğu bir kurum. Onun için bunu maksimum düzeyde kol kola girerek kullanmakta bizim istişare içinde belediye başkanlarımızın görevidir” dedi.

Protokol konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleşti. 29’uncu Dönem Platform ve Adana Kent Konseyi Başkanı Haşmet Biçer, görevini Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat’a devretti. Haşmet Biçer ‘den görevi devir alan Bandırma Kent Konseyi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu 29’uncu yeni Başkanı Serdar Polat teşekkür konuşması gerçekleştirdi.