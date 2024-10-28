Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, entegrasyon çalışmalarının birinci fazı tamamlanan Türkiye Kart’ın Kayseri toplu ulaşımında kullanıma açıldığını duyurdu.

Kayseri, PTT A.Ş. koordinasyonunda yürütülen Türkiye Kart Projesi’nin hayata geçtiği ilk şehirlerden birisi oldu.

Türkiye Kart’ın toplu ulaşım araçlarında yeni alternatif bir ödeme aracı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun da belirttiği üzere, Kayseri’nin Türkiye’deki ilk 5 pilot ilden biri olması da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerin her zaman bir paydaşı olmaya çalışarak yeniliklere ve geliştirmelere açık olduğunun ayrı bir göstergesidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Proje süresince Kayseri Ulaşım A.Ş. ve PTT A.Ş. arasında güzel bir iş birliği sağlanmış olup projenin hayata geçmesinde verdikleri destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, PTT A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten’e ve kıymetli ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Vizyon projenin detayları hakkında bilgiler veren Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda ve PTT A.Ş. tarafından yürütülen Türkiye Kart Projesi için 07.04.2023 tarihinde PTT A.Ş. ve Kayseri Ulaşım A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ile çalışmalara başlanmıştı. Bu süreçte Kayseri Ulaşım A.Ş., PTT A.Ş. ve entegratör firma olan E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. teknik ekiplerinin geliştirme, entegrasyon, geçiş ve mutabakat işlemlerinin test ortamlarındaki çalışmaları tamamlanmış olup, Türkiye Kart Projesi’nin birinci fazı olan tam ve indirimli öğrenci kartların Kayseri toplu ulaşımında kullanımına başlanmıştır” şeklinde konuştu.

Canbulut, tam ve indirimli öğrenci kartlarının şu an geçerli olduğunu, projenin ikinci faz çalışmalarının devam ettiğini, kısa zamanda diğer kart çeşitlerinin de kullanımının sağlanması için projenin tüm taraflarının çaba gösterdiğine vurgu yaptı. Canbulut, “Tam kullanıcılar için Türkiye Kartlar PTT şubelerinden tedarik edilebilmekte olup, indirimli öğrenci Türkiye Kartlar için www.turkiyekart.gov.tr internet adresinden başvuruda bulunarak temin edilebilmektedir. Türkiye Kart ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar www.turkiyekart.gov.tr internet adresinde yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kartların toplu ulaşımda geçerli güzel bir alternatif ödeme metodu olduğunu ifade eden Canbulut, Kayseri de mevcutta kullanılmakta olan Kart38 Ulaşım Kartlarının kullanımının devam edeceğine vurgu yaptı. Canbulut, bazı basın kuruluşlarının paylaştığı şekilde, mevcut kartların iptali ya da kullanımının son bulacağına yönelik bilgilerin asılsız olup gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Türkiye Kart projesinin şehrin ve toplu taşıma kullanıcıları için hayırlı olmasını dileyen Canbulut, şehrimize katma değer katacak her türlü yenilik için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.