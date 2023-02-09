Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan deprem sonrası, hayata geçirilen deprem yardım operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Fatih Önyol, Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan deprem sonrası, hayata geçirilen deprem yardım operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) depremin hemen sabahında acil olarak bir araya geldi. BTK’nın koordinasyonu sayesinde afet kurumları ile temas kuruldu ve ardından üye markalar kanalıyla yardım kampanyalarını başlatan Türkiye KARİD, insanların bağışladığı yardımları ücretsiz bir şekilde deprem bölgesine taşımaya başladı. BTK’nın koordinasyonuyla hızlıca organize olan kargo şirketleri tüm birimlerini yardım toplama noktasına çevirdi. Bu sayede depremin hemen sabahında 4 bine yakın yardım toplama noktası oluşturulmuş oldu. Kargo şirketlerinin yaptığı kampanyalarla gelinen nokta ve gerçekleştirilen çalışmalar, Türkiye KARİD Başkanı Fatih Önyol tarafından açıklandı.

Fatih Önyol, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

’’Kargo şirketleri, Bakanlık, AFAD, Kızılay ve BTK ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği yardım kampanyaları kapsamında şuana kadar yüzden fazla tırı, bölgeye sevk etmiş durumda. Bu anlamda insanlarımızın ve üye şirketlerimizin takdire şayan bir şekilde bölgeye yardım etmek amacıyla seferber olduğunu belirtebiliriz.Bireysel yardımları bedelsiz olarak taşımak dışında kargo şirketleri olarak bizler de kendi yardımlarımızı bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Sadece deprem sabahı depolara tonlarca ekmek taşıdık. Özetle Kargo şirketlerinin afet dönemlerinde attığı adımlardan her zaman gurur duyuyoruz.

Yardım kapsamında taşınan ürünler

En önemli hususlardan biri de taşınacak ürün listesi. İnsanlarımız yardım etme duygusu ile bölgeye elinden gelen her şeyi göndermek istiyor. Bazen sosyal medyada gördüğü bir paylaşımdan ya da bir tanıdığının yönlendirmesinden etkilenerek iyi düşüncelerle satın aldığı ürünleri deprem bölgesine iletmenin doğru olduğunu düşünüyor.

Ancak kargo şirketleri olarak biz Bakanlıklar, BTK, AFAD ve Kızılay gibi kurumlarla sürekli koordinasyon halindeyiz. Bölgeye sevk edilecek ürünleri, kurumlarımızdan gelen bilgilendirmeler doğrultusunda belirliyoruz.

Bu doğrultuda tüm kargo şirketleri, koordineli bir şekilde kabul ettikleri ürünleri duyuruyorlar. Bu noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çocuk ve yetişkinler için kışlık kıyafetler, termal battaniye, konserve gıda, hijyen ürünleri ve powerbank gibi yardımlar büyük fayda sağlıyor.

Liste dışı ürün gönderimi ise iyi niyetlerle talep ediliyor ancak; maalesef elleçleme süresini uzatacağı için çoğu zaman çalışmalara fayda yerine zarar veriyor.

Yardımların gönderildiği yerler

Öncelikle vatandaşlarımızın kargo şubelerine getirdiği yardımların tamamı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun ve AFAD’ın belirlediği yardım depolarına teslim ediliyor. Bu noktada hiçbir koordinasyonsuzluk yaşamıyoruz. İhtiyaç nerede yükseldiyse o depoya gidiyoruz ve yetkililerle organize bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı göndericiler kendi istedikleri adreslere yardım kampanyası kapsamında kargo göndermek isteyebiliyorlar. Ancak bu kapsamda bir çalışma yapılabilmesi maalesef mümkün değil. Yardım organizasyonunun doğru kurgulanması ve güvenliği için devlet kurumları ile koordinasyon şart. Ayrıca deprem bölgesinde hizmet verecek kargo çalışanlarının da büyük bir deprem atlattığını unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yardımların gideceği adreslerin devlet desteği ile belirlenmesi büyük önem taşıyor.

Kargo şirketlerinin deprem bölgesindeki durumu

Maalesef kamuoyunun tahmin edemediği konulardan biri de bu. Kargo şirketleri olarak maalesef bölgede vefat eden, hala göçük altında olan personellerimiz var. Orada yaşayan her vatandaşımız gibi aileleriyle ilgili olumsuzluklar yaşıyorlar. Bölgede 300’den fazla şubemiz bulunuyor. Bu şubelerin bir kısmı maalesef yıkıldı. Büyük kısmı ise ağır hasar aldı. Ancak komşu bölgelerden yaptığımız görevlendirmelerle çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmeye çalışıyoruz. Örneğin şu anda üst düzey birçok kargo şirketi yöneticisi deprem bölgesinde mesai yapıyor.

Deprem yardımları dışında normal bir kargo işleyişinin bu şehirlerde şuan için yapılması pek mümkün değil. Yollar sorunlu, binalar hasarlı, insanların üzücü durumu zaten ortada. Bölgedeki sorunlu kargo işleyişi maalesef bir süre hayatımızda olacak. Dolayısıyla yardım kampanyaları dışında bölgeye kargo göndermeye çalışmak, işleri kolaylaştırmıyor. Daha da zorlaştırıyor. Özetle hem depremden zarar gören personellerimize maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. Hem de devletimizle koordineli bir şekilde yardımları bölgelere ivedilikle ulaştırmaya çalışıyoruz.

Kampanyalar ne kadar süreyle devam eder?

Bu soruya şimdilik yanıt vermek güç. Kampanyanın ne kadar süreyle devam edeceğine, ihtiyaçların ne zaman tamamlanacağına Kızılay ve AFAD karar verecektir. Bu süreçte biz de elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.’’