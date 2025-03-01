Trabzon’da gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında Hendek Karate Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Temizel ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Simay Durmaz üstün performanslarıyla spor bilimlerinde gösterdiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

Büyük Erkekler 84 kilo kategorisinde Düzce Üniversitesi öğrencisi Yusuf Eren Temizel Türkiye ikincisi olurken, Büyük Bayanlar 50 kilo kategorisinde Düzce Üniversitesi mezunu Simay Durmaz Türkiye üçüncüsü olarak şampiyonayı tamamladı.

Türkiye’nin dört bir yanından en iyi sporcuların kıyasıya mücadele ettiği zorlu şampiyonada, sporcular azimleri ve üstün performanslarıyla öne çıktı. Kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan Yusuf Eren Temizel, ikinci kez katıldığı büyükler kategorisinde finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Finalde gösterdiği mücadeleyle Türkiye ikinciliğini elde eden Temizel, Düzce Üniversitesinin adını bir kez daha zirveye taşıdı.

Başarılı milli sporcu Simay Durmaz ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye üçüncülüğünü elde ederek kürsüdeki yerini korudu. Güçlü rakipleri karşısında sergilediği mücadeleyle büyük beğeni toplayan Düzce Üniversitesi mezun öğrencisi, istikrarlı performansıyla Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etti.

Düzce Üniversitesi sporun ve başarının adresi

Düzce Üniversitesinden yapılan açıklamada "Elde edilen dereceler, üniversitemizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanındaki yetenekleriyle her zaman öne çıktığının, spora ve sporcu gelişimine verdiği önemin en büyük göstergesidir. Bu önemli başarılarda emeği geçen sporcularımızı, onları yetiştiren değerli antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.