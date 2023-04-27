Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Kata müsabakaları ile start aldı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleşen açılış seremonisinde sporcular temsil ettikleri illerin isimleriyle salonda yer aldı.

Türkiye’de en çok sporcu katılımının olduğu 25-30 Nisan tarihlerinde Denizli’nin ev sahipliğinde başlayan karate organizasyonunda, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu tarihi günlerinden birini yaşıyor. Salona kurulan sekiz tatamide 3 bin 600 sporcu mücadele veriyor. Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası açılış seremonisi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda yapıldı. Programa Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Milli Eğitim İl Müdürü Süleyman Ekici, Kurum Müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşmalar yapıldı. 2009-2016 yılları arası doğumlu sporcuların katıldığı şampiyonada ilk iki gün geride kaldı. Kata müsabakalarıyla başlayan şampiyonada sıkletlere göre kumite maçları devam ediyor.

“Kazanan her zaman dostluk olsun”

“Karate branşında güzel ülkemizin dört bir tarafından binlerce sporcumuzla, antrenörlerimizle ve çok değerli misafirlerimizle bir aradayız” diyen Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, sporun toplumun her kesimini birleştiren, azim ve kararlılığını artıran bir güç olduğunu kaydetti. 6 gün sürecek şampiyona boyunca kazananın kaybedenin birbirini alkışlamasını, kazananının dostluk olmasını dileyen Okur, sporculardan Denizli’den güzel hâtıralarla ayrılmalarını diledi.