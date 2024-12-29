Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Nesibe Aydın’ı 87-76 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Erkan

ÇBK Mersin: Howard 17, Anderson 11, Fauthoux 8, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 8, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın 8, Feride Şevval Akalan 8

Başantrenör: Victor Lapena

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 6, Wheeler 13, Wallace 4, Nared 21, Serfa 19, Merve Arı, Sevgi Tonguç 5, İlayda Güner 8, Merve Uygül, Elif Çayır

Başantrenör: Efe Güven

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1. Periyot: 24-17 (Emlak Konut lehine)

Devre: 52-36 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 71-56 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: iha