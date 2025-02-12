Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Tarsus Spor’u 77-66 yendi.

Hakemler: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Fauthoux 23, Carleton 11, Araujo 7, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 9, Sinem Ataş 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 2

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Nevzat Kaya: "Borçsuz bir Trabzonspor için önemli adımlar atıyoruz" Nevzat Kaya: "Borçsuz bir Trabzonspor için önemli adımlar atıyoruz"

Tarsus Spor: Heal 25, Büşra Akgün 10, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak 2, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

1. Periyot: 19-19

Devre: 30-32 (Tarsus Spor lehine)

3. Periyot: 57-50 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: iha