Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Tarsus Spor’u 77-66 yendi.
Hakemler: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Fauthoux 23, Carleton 11, Araujo 7, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 9, Sinem Ataş 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 2
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Tarsus Spor: Heal 25, Büşra Akgün 10, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak 2, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-32 (Tarsus Spor lehine)
3. Periyot: 57-50 (ÇBK Mersin lehine)
Kaynak: iha