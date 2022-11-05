Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 83-65 mağlup oldu.
Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 83-65 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 5. haftasında evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada Melikgazi Kayseri Basketbol rakibine 83-65’lük sonuçla kaybetti.
Salon: Kayseri Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Uğur Akyıldız xx, Fatma Öztürk xx
Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Weaver xxx (21), Sevgi Tonguç x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x (2), Eylül Minez x (2), Nisa Yalçın x, Mısra Albayrak x (3), Keyona Hayes xx (18), Şuğranur Hatice Sönmez xx (16), Feray Dalkılıç x (1)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx (6), Gamze Takmaz xx (9), Özge Özışık xx (5), Gökşen Fitik xx (13), Sinem Ataş xx (11), Kuanitra Holingsvorth xx (4), Temitope Fagbenle xxx (16), Dejuana Boner xx (7), Theresa Jones xxx (12)
Periyotlar:
1.Periyot: 16 - 28 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
Devre: 26 - 42 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
3.Periyot: 41- 58 (ÇBK Mersin Yenişehir lehine)
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