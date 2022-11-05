Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 5. haftasında evinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada Melikgazi Kayseri Basketbol rakibine 83-65’lük sonuçla kaybetti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 83-65 mağlup oldu.

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