15 ilden 877 sporcu bu turnuvada ter döküyor

15 ilden 877 sporcu bu turnuvada ter döküyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21. haftasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi’ni konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 78-59 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

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