Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut’u 83-82 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

ÇBK Mersin: Anderson 18, Rupert 16, Howard 23, Pelin Derya Bilgiç 21, Sinem Ataş 2, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı Serdal Adalı yönetim kurulunu tanıttı

Emlak Konut: Thomas 15, Ndour 18, Parks 10, Macaulay 23, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 18-20 (Emlak Konut lehine)

Devre: 44-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 59-57 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: iha