Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi 2. Grup 10. hafta maçında Kayserispor ile 1207 Antalyaspor karşılaştı. Konuk ekip müsabakayı 2-0 kazandı.
Stat: Sümer
Hakemler: Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt, Erkan Kırçıl
Kayserispor: Damla Kasap, Elmas Karakaya, Saniye Arslan, Ela Çıkılı, Duygu Karabay, Bahar Özen (Simal Su Dk.88), Elvin Kılınç, Shalom Nakaoma, Ayşegül Aydın, Nisanur Yıldırım (Ayşegül Köyönü Dk.74), Claude Guylaine
1027 Antalyaspor: Tuğçe Bayındır, Nilay Güreler (Elif Aytekin Dk.90), Bahar Güvenç, Selin Sivrikaya, Kevser Kartal, Beyza Saruhan, Sarah Makanda, Aysu Uçar (Asya Cinemre Dk.74), Ayşenur Büyükciğer, Erazo Nanez, Merve Şıkkibar
Goller: Erazo Nanez (Dk.2 ), Aysu Uçar (Dk.50) (1207 Antalyaspor)
Sarı Kartlar: Ayşenur Büyükciğer, Nilay Güreler (1207 Antalyaspor)