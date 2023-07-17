Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı, Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda rakibi Polonya’yı 3-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, rakibi Polonya’yı 3-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeni Mahalle Spor Salonu’nda Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar ilk ve ikinci seti 25-21 üstün tamamladı. Başa baş mücadelenin yaşandığı üçüncü sette de Türkiye rakibini 25-19 yenerek sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, iki zorlu maçtan sonra Polonya karşısında hata yapmayarak galibiyetle ayrıldıklarını belirtti. Dokgöz, Çin’i 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çok büyük başarıya imza attıklarını ifade ederek, hem kadın hem de erkek milli takımı olarak da Karabük’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda başarı elde etmek istediklerini söyledi.

Şampiyonada üçüncü galibiyetini alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarın grup maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.