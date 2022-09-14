Tuzla Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Tuzlalı kadın girişimciler, KAGİDER’in kadın girişimciler için geliştirdiği Ticaretin Kadınları çevrimiçi platformu aracılığıyla farklı pazarlara erişebilecek.

Tuzla Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Tuzlalı kadın girişimciler, KAGİDER’in kadın girişimciler için geliştirdiği Ticaretin Kadınları çevrimiçi platformu aracılığıyla farklı pazarlara erişebilecek.

Tuzla’da bulunan kadın girişimcileri destekleyen çalışmalar gerçekleştiren Tuzla Belediyesi, KAGİDER ile özel bir iş birliği anlaşması yaptı. Tuzla Belediyesi’ndeki iş birliği protokolü imza törenine AK Parti İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda KAGİDER Kurucu Üyesi Mihrimah Belma Satır, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ile KAGİDER yöneticileri katıldı. ‘Ticaretin Kadınları’ çevrimiçi platformu ile kadın girişimcilerin yeni pazarlara erişimini artırmayı hedefleyen iş birliğiyle kamu ve özel sektöre mal ve hizmet satın alımlarını kadın girişimcilerden yapmaya teşvik etmek amaçlanıyor. KAGİDER’in koordinatörlüğünü yaptığı, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı” projesi çerçevesinde hayata geçirilen ‘Ticaretin Kadınları’ portalı ve mobil uygulamasına Türkiye genelinde toplam 224 kadın girişimci derneği ve bin 200’den fazla kadın girişimci kayıtlı bulunuyor.

“Kadının nezaketi, letafeti ve merhametini bizzat yaşayarak öğrendik”

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı,” KAGİDER’in Tuzla’da böyle bir çalışmayla bizi platforma davet etmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Tuzla’daki kadın girişimciler adına Tuzla Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Toplum açısından çok önemli avantajların olduğu önemli bir platforma dahil olduğumuzu düşünerek imza atıyoruz. Böyle bir iş birliğini kabul ettiğiniz ve bizlere de yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tuzla’da kadın ve kadın bakışı ile beraber yerel yönetimleri biz global düşünüp, yerel uygularken kadının nezaketi, letafeti ve merhametinin çok önemli olduğunu bizzat yaşayarak öğrendik. Biz her zaman kadınca bakışı Tuzla’da oluşturmaya çalıştık. Apayrı bir platformda olduğumuzun farkındayız. KADİGER ile yaptığımız bu iş birliği bize ayrı bir güç verecektir” dedi.

“Tuzla Belediyesi’nin girişimci kadınlara verdiği önemi portalımıza entegre ettik”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Bugün KAGİDER’in çok önem verdiği bir portalın özellikle Tuzla bölgesinde güçlendirilmesi için protokolümüzü sayın belediye başkanımız ile protokolünü imzaladık. Sayın Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır Hanımefendi’ye destekleri için teşekkür ediyoruz. Biz bu portal ile aslında kadınların hem bilgiye erişebilmeleri hem de iş yapabilme potansiyelini oluşturmak için hayata geçirdik. Kadından ne kadar çok ürün ve hizmet alınabilirse, kadının o kadar güçleneceği bir portal. Türkiye’nin geneline yaygınlaştırılmış bir portal. Kadından ürün ve hizmet alımı konusunda, kadın tedarikçilere ulaşım konusunda, özellikle kamu, yerel yönetimler ve özel sektöre hitap eden, kadın girişimcilerin birbirileriyle hizmet ve ürün alımı konusunda uygulanan bir portal. Türkiye’nin genelinde şehir bazlı, ürün bazlı arama portalı olan bir platform. Bu platformda Tuzla Belediyesi’nin girişimci kadınlara verdiği önem, değer ve katma değeri bir yerde portalımıza entegre etmek için bugün bu protokolü imzaladık” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve KAGİDER Kurucu Üyesi Mihrimah Belma Satır ise, “Bugün yapılan bu protokolden sonra KAGiDER’in bilgi ve tecrübesini Tuzla’daki kadın girişimcilere aktarılacak. Tuzla’daki kadın girişimcilerin başarılı örnekleri daha büyük işlere imza atacak. Güzel örnekleri de hep birlikte takip edeceğiz” dedi.