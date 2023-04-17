11 Nisan’da Afyonkarahisar’da başlayan Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası bugün gerçekleştirilen final maçları ile sona erdi.

Şampiyona 6’sı kadın, 8’i ise erkek takım toplam 14 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda kadınlar kategorisinde birinci Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, ikinci Çekmeköy İşitme Engelliler Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü ve üçüncü ise İstanbul Sessizler Spor Kulübü oldu.

Erkekler kategorisinde ise birinci Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, ikinci Van İşitme Engelliler Spor Kulübü ve üçüncü Manavgat Belediye İşitme Engelliler Spor Kulübü oldu.

Final maçlarının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Öte yandan, düzenlenen şampiyona ile birlikte 11-22 Temmuz 2023 tarihlerinde Karabük’de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için A Milli takım kadrosuna sporcu seçilecek.