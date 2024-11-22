Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından, bölgedeki kadın istihdamını artırmak, kadın emeği ile üretilmiş ürünlerin dünya çapında pazarlamasına katkıda bulunmak amacıyla başlanan proje, Türkiye’deki tüm kadın girişimci ve üreticilerin yanında olan Halkbank tarafından destekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği geçmiş dönem başkanlarından Ahmet Nakkaş’ın, fikrini ve uluslararası pazarlama ağını geliştirdiği proje, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün desteğiyle, TİKAD tarafından hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında; deprem bölgesindeki dört şehirde kurulan halı dokuma tezgahlarında hem geleneksel Türk halıları hem de Türkiye’nin başarılı dört sanatçısının her bir şehre özel tasarladığı dört özel halı ilmek ilmek dokunmaya başlandı. Üretimine devam edilecek halılar ve kilimlere dair bu proje, sosyal sorumluluk bilinciyle, dünyaca ünlü uluslararası tekstil markalarının siparişleriyle desteklenecek.

FAO PROJEYE MALZEME VE TEKNİK DESTEK SAĞLADI

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), “Kooperatif Destek Programı” kapsamında projede yer alan kadın kooperatiflerine finansal ve teknik destek sağladı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, projeye verdikleri destekle ilgili, şunları kaydetti:

“Geleneksel el sanatlarının önemli bir örneği olan halı dokumacılığında, saf yün ipi kullanılıyor. Bizler bu ipi temin ederek dokuma tezgahlarında kullanılmak üzere kadın kooperatiflerine gönderdik. Ayrıca FAO uzmanlarımız aracılığıyla 'Kooperatifler için Dijitalleşme Araçları ve Stratejileri, Kooperatiflerde İş Modeli Döngüsü, İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama' eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu eğitimler, kooperatiflerin sürdürülebilirliğini artırmak ve rekabetçiliklerini güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır. İş modeli ve iş planı eğitimi, kooperatiflerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve kaynaklarını daha verimli kullanmalarına olanak tanır. FAO’nun bu desteğinin, kadın kooperatiflerinin pazar payını artırmalarına ve yerel ekonomilere daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olacağından eminiz. Yerelde kadınların liderliğinde kurulan bu kooperatifler sayesinde, kadınlar birlikte üreterek kolektif olarak güçleniyor ve eldeki kaynaklar ile ihtiyaçlarına ortak çözümler üretiyorlar. Kadınlar dayanışma içinde birlikte hareket ederek ve daha geniş kitlelerle iş birliği yapıyorlar. Sadece kooperatif üyesi kadınlar güçlenmiyor aynı zamanda yereldeki topluluklar da güçleniyor. FAO Türkiye ekibi olarak, deprem bölgesindeki kadınların hayata yeniden tutunmalarını sağlayan bu projeyi desteklemekten mutluluk duyuyoruz"