Türkiye İş Bankası’nın uzun yıllar Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan tarihi bina Resim Heykel Müzesine dönüştürüldü. Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetin 100’üncü yaşında Türkiye İş Bankası’nın Türkiye’ye armağanı olarak 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor.

Türkiye İş Bankası’nın uzun yıllar Beyoğlu Şubesi olarak hizmet veren, korunması gerekli kültür varlığı tescili bulunan tarihi bina Resim Heykel Müzesine dönüştürüldü. Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyetin 100’üncü yaşında Türkiye İş Bankası’nın Türkiye’ye armağanı olarak 29 Ekim’de kapılarını sanatseverlere açıyor.

Müzikten plastik sanatlara, müzecilikten kültür mirası korunması çalışmalarına pek çok alanda faaliyet gösteren İş Sanat’ın çatısı altında hayata geçirilen Müzeyle, ülkenin kültür-sanat rotasına önemli bir kilometre taşı daha eklenmiş olacak.

Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya pek çok sanatçının 2 bin 700 civarında eserinin bulunduğu Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, ülkemizin en geniş ve en zengin özel koleksiyonlarından biri olarak biliniyor. Resim Heykel Müzesi’nde ilk sergilerinde bu koleksiyondan seçilen 600’e yakın eser yer alacak. Müzenin kurucu küratörlüğünü mimar, sanat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu üstlendi.

Müzenin açılışı vesilesiyle, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ev sahipliğinde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra kültür-sanat, iş, siyaset ve medya dünyasından konuklar katıldı.

“Resim Heykel Müzesi’nin hayata geçirilmesi çok önemli”

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetin yaşadığı iyilikleri de zorlukları da yaşadı. Bu milletten, bu toplumdan kopmadı. İş Bankası’nı bizlere kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi şükranla anıyoruz. Resim Heykel Müzesi’ni bizlere kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir banka, bir asır, üç müze”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutladıklarını belirten İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ulusumuzun verdiği Milli Mücadelenin kazanıldığı ve tam bağımsızlığa kavuştuğumuz, genç Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı tarihin 100’üncü yılındayız. Atatürk’ün tam bağımsızlığa ulaşmak için elzem olduğunu düşündüğü iktisadi bağımsızlığı temin etmek için atılan ilk adımlardan biri olan ve Cumhuriyetin bir yaş küçük kardeşi diye tabir ettiğimiz Türkiye İş Bankası, böyle anlamlı bir dönemde Resim Heykel Müzesini ülkemize armağan ediyor. Kıymetli bir hafızayı, kültür mirasını geleceğe bırakıyor. Resim Heykel Müzesinin, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesinin ardından Bankanın üçüncü müzesi. Her şehrin bir kalbi vardır, İstanbul’un kalbi de İstiklal Caddesi’dir. Tarihi dokusuyla, kültür-sanat faaliyetleriyle şehrin kalbinin attığı yer olan İstiklal Caddesi’nin önemli yapıları arasında bulunan binayı Resim Heykel Müzesi olarak ülkemize armağan etmek, Türkiye’nin kültür-sanat dünyasına yeni soluk getirmek biz İş Bankalılar için gurur verici. Bir banka, bir asır, üç müze“ şeklinde konuştu.

“Esas motivasyonumuz, sanatsal zenginliğin mümkün olduğunca çok insana ulaşması”

Banka olarak müzeciliğe verdikleri öneme vurgu yapan Bali, “Toplumun ortak geçmişini, kültürel değerlerini çok iyi korumanın ve yeni nesillere aktarmanın, o bilinci geliştirmenin, bunu sürdürülebilir bir şekilde uzun soluklu yapmanın başından beri benimsediğimiz bir yaklaşım. Türkiye’nin sadece ekonomik gelişmesiyle ilgili sorumluluklar üstlenmedik. Gelişmeyi en geniş kavramıyla toplumsal gelişme olarak gördüğümüz için inisiyatif almakta hiç tereddüt etmiyoruz. Kültür-sanatta, eğitimde, sporda, çevre ve bilim alanında ülkemize, toplumumuza, gençlere değer katacak işleri içselleştirerek, mutluluğunu yaşayarak, sonraki nesillerin ‘iyi ki yapmışlar, iyi ki hayata geçirmişler’ diye anacakları samimiyette yapıyoruz. Dileğimiz o ki olabildiğince çok kişi Müzemizin kapısından girsin, resimleri incelesin. Türk resmine ve sanatına ilgiyi ve farkındalığı bir nebze artırabilirsek kendimizi bahtiyar hissederiz. Müzeyle sadece sanat eserlerini korumayı, saklamayı hedeflemedik. Toplumun kadim medeniyeti ve irfanının, sanatsal zenginliğinin mümkün olduğu kadarıyla çok insana ulaşması. Arkasındaki esas motivasyonumuz, hedefimiz budur” ifadelerini kullandı.

“Ne mutlu bize ki müzemiz Cumhuriyetle aynı doğum gününü paylaşacak”

100 yıllık yolculuğun önemli noktasında olduklarını vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Atatürk’ün bir asır önce bizlere ışık tutan ‘bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Biz bu yolda ilerliyoruz. Bir Cumhuriyet Kurumu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında pek çok proje gerçekleştirdik. Hepsi çok anlamlı, hepsi çok değerli ama Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi bu projeler içinde en özeli, en kalıcısı. Ne mutlu bize ki Müzemiz, Cumhuriyetimizle aynı doğum gününü paylaşacak, sergileri, atölyeleri, etkinlikleriyle kültür-sanat dünyamıza önemli katkılar sunacak” dedi.

Konuşmasına devam eden Aran, “Kıymetli eserleri hassasiyetle bugüne taşırken, her fırsatta sanatseverlerin ilgisine sunduk. Sadece sanat eserlerini korumayı ve saklamayı değil aynı zamanda geniş kesimlerin erişimine açtık. Herkesin bu eserlerden beslenmesini sağlamayı ve daha fazla insanın resim ve sanata olan ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaş gününde kapılarını açacağımız Resim Heykel Müzemiz, bu amaca çok daha güçlü bir şekilde hizmet edecek” diyerek sözlerini tamamladı.

“Sergide herkes kendinden birşeyler bulacak”

Müzenin, İş Bankası tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına armağanı olduğunu belirten müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “Bizim sloganımızın ‘Herkes için Sanat’ ve müzede herkesin kendinden birşey bulmasını istiyoruz. Osman Hamdi beyden günümüze kadar içinde heykel ve seramiklerin yer aldığı bir sergi. Sergide konsept odaları ve farklı konular yer alıyor. Birde süreli sergimiz var; İstanbul’un Resmi Sergisi. Burada da tarihi yarımadadan başlayarak boğazın tüm kıyı semtlerini adım adım gezerek, şiirler eşliğinde kuzeye kadar çıkıyoruz” şeklinde konuştu.