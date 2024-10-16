Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ‘Okur Buluşmaları’ etkinlikleri 24 Ekim’de başlıyor. İlk buluşmanın konuğu, ‘2024 Kafka Yılı’ kapsamında, Franz Kafka’nın eserlerini Türkçeye kazandıran Regaip Minareci olacak.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan ‘Okur Buluşmaları’ etkinliklerine Ekim sonunda başlıyor. 24 Ekim Perşembe günü İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) düzenlenecek ilk buluşmanın konuğu, ‘2024 Kafka Yılı’ kapsamında, Franz Kafka’nın eserlerini Türkçeye kazandıran Regaip Minareci olacak.

Hasan Âli Yücel Klasikleri, Türk Edebiyatı Klasikleri, Modern Türk Edebiyatı Klasikleri, Modern Klasikler, Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi, Kılavuz Dizisi, 21’inci Yüzyıl Kitaplığı gibi farklı dizilerde ve inceleme-araştırma, anı, tarih, felsefe, sanat, iş dünyası, bilim alanlarında pek çok değerli eseri okurlarıyla buluşturan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ayda bir düzenlenecek olan ‘Okur Buluşmaları’na başlıyor.

Kafka’nın ölümünün 100’üncü yıldönümü olan 2024’ün ‘Kafka Yılı’ seçilmesi vesilesiyle, ‘Okur Buluşmaları’ etkinliğinin ilk konuğu, yazarın Şato, Amerika, Babaya Mektup, Ottla’ya ve Aileye Mektuplar gibi eserleriyle birlikte Reiner Stach’ın Bu Kafka mı? isimli kitabını da Almancadan Türkçeye kazandıran çevirmen Regaip Minareci olacak.

24 Ekim Perşembe saat 19.00’da Nişantaşı’ndaki İş Mekan’da düzenlenecek etkinliğin moderatörlüğünü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisinin editörlerinden Gamze Varım üstlenecek.

Her ay ücretsiz olarak düzenlenecek ‘Okur Buluşmaları’ için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Gelecek programlar hakkında bilgiler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.