İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 45. İstanbul Maratonu başladı.

‘Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu’ unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştiriliyor. İstanbul Maratonu, Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 250 metre gerisinden başladı. Maratonun startını, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur verdi. Start öncesi açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da harika bir gün. Dünyanın en özel, güzel maratonlarından birisindeyiz. 45. kez koşulacak ve bugün çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100. yılının koşusu dolayısıyla hepinizi bu güzel koşuda önce sağlık sonra başarı diliyorum. İki kıta arasında koşuluyor ve dünyada benzeri yok. Umuyorum ki bin yıllar sürecek cumhuriyetimizin varlığında bu koşu da İstanbul’da hep var olsun. İstanbul dünyanın medeniyet beşiği koşulan her alan sizlere çok özel deneyimler yaşatacak. 15 ülkeden 20 takımın katıldığı 140 sporcu ile 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışımızı 28 Eylül’de yapmıştık. Maratonun yanına kardeş ekledik. Bugün de kurduğumuz bisiklet takımı öncü çıkış yapacak. Kıtalararası yarışı ikilemiş olduk. Barış için Mustafa Kemal Atatürk için koşalım” şeklinde konuştu.

Organizasyonda 42 kilometre koşacak olan sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inecek, sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek. Sahil yolundan Gülhane Parkı’na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı’na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi’nin giriş kapısı ile Dikilitaş’ın arasında son bulacak.

15 kilometre koşusunda ise atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy’e ulaşacak. Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Yaklaşık 50 bin kişinin katılacağı organizasyonda, 15 kilometre yarışı ile 8 kilometrelik halk koşusu da yapılacak.