İran’ın Urmiye şehrinde 7. Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik; İran Batı Azerbaycan Genel Valisi Mohammad Sadegh Motamedian ve Türkiye sınır illerinin valileri, protokol üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşan heyeti ile birlikte İran’ın Urmiye Şehrinde gerçekleştirilen Türk-İran 7. Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Van Valiliği, Ağrı Valiliği, Iğdır Valiliği ve Hakkari Valiliğinden heyetler katılırken; İran İslam Cumhuriyeti adına ise Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi, İran İslam Cumhuriyetinin Valileri ve Milletvekilleri ile ilgili kurum temsilcileri yer aldılar.

Türkiye ile İran’ın sınır ilişkileri, ulaşım, kültür, bilim, sanayi, ticaret ve ekonomik alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak düzenlenen toplantıda, Vali Ali Çelik Türkiye heyetlerinin koordinatörü olarak Türk heyetlerini temsilen bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına Türkiye ve İran’ın yüzlerce yıldır süren dostluk ilişkilerine değinerek başlayan Vali Çelik, "Ümit ediyorum ki bu müzakereler neticesinde gelişen Türk-İran ilişkileri diğer bölge halkları için de huzurun ve barışın referansı olmaya devam edecektir" diyerek, toplantının bölgedeki önemine değindi.

Vali Çelik konuşmasının devamında, 1 Ocak 2015’te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın, Türkiye ve İran arasındaki ekonomik iş birliği açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtirken; anlaşma kapsamındaki hususların iki ülke tarafından tam olarak uygulanması ve daha sonra getirilen sınırlamaların kaldırılmasının da iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesi için daha olumlu olacağını söyledi.

3-4 Ekim tarihlerinde 2 gün sürecek olan 7’inci Türk-İran Sınır İlleri Ekonomik İş Birliği Toplantısı’nın ilk gününde; Ekonomi ve Sınır Ticaret Komiteleri ile Kültür ve Bilimsel İş Birlikleri Komitelerinin özel toplantıları gerçekleştirildi.