Türkiye ile İran ortak yapımı One Way Ticket dizisinin galası, İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşti. Galaya, dizinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, İlhan Şen, Hamed Komaily ve Zahra Sami katıldı.

Türkiye ile İran’ın ortak yapımı dijital platformda yayınlanacak One Way Ticket (Tek Yön Bilet) dizisinin galası, dün akşam İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşti. Yönetmenliğini Pouria Heidary Oureh’in yaptığı dizi, insan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Sekiz bölümlük dizinin galasına, sanat ve medya dünyasından birçok davetli katıldı. Başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, İlhan Şen, Hamed Komaily, Ali Shadman ve Zahra Sami galada izleyicilerle bir araya geldi.

Erkan Petekkaya’nın piyano performansıyla başlayan galada, sanatçının müzik dinletisi büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlik boyunca oyuncular ve yapım ekibi, dizinin çekim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, program dizinin oyuncularına ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü. Gecenin sonunda ise dizinin ilk bölümü izleyicilerle buluştu.

"Çok mutlu olduğum bir iş"

Oyuncu İlhan Şen, Türkiye-İran ortak yapımı olan bir dizide yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Projeye başlamam tabii ki her zaman olduğu gibi bir haberle oldu. Sevgili İranlı yönetmenimiz Pourya’nın Türk ve İranlı oyuncularla birlikte bir dizi çekeceği haberi geldi. Daha sonra senaryoyu okudum, ekibi gördüm ben bu işte olurum dedim ve tabii ki içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş haline geldi. Bugün de artık seyircimizle buluştu. Bugün İran’da muhteşem bir karşılama muhteşem bir sevgi gösterisi oldu. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar, iyi ki bu işle beraber onlarla buluştuk" dedi.

İranlı bir yönetmen ve ekiple çalışmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getiren Şen, "Sete çok merak ederek geldiğim şey şuydu. Sonuçta biz Türkiye’de işler yapıyoruz. Görüntü yönetmenimiz İranlıydı, ses mühendisimiz de İranlıydı. Onların çalışma biçimini merak ederek, aslında nasıl çalışıyorlar, nasıl bir disiplinde çalışıyorlar gözlemledim. Sonuçta bambaşka iki disiplin" ifadelerini kullandı. Şen, "Her zaman söylerim, sevginin ve duyguların bir dili yok. Aynı dili konuşmasak da aynı şeyler üzerinde anlaştık" şeklinde konuştu.