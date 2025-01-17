İran sınır noktasındaki Van’ın Başkale ilçesinde yer yer 3 metreyi bulan karla kaplı yolları açmak için ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

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Kış mevsiminin ağır geçtiği Van’da, 2 bin 460 rakımla Türkiye’nin en yüksek ilçesi ve İran’a 144 kilometre sınır hattı olan Başkale’deki hudut yolunda kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Sorumluluk alanlarındaki sınır yol ağında faaliyetlerini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda çalışma yapıyor.

Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.

Kaynak: iha