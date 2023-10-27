Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın coşku, gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Başkan Halit Acar, "Millet egemenliğini esas alan Cumhuriyetimiz, kardeşliğimizin, huzurumuzun ve geleceğimizin teminatı olduğu gibi, dünya üzerindeki mazlum milletlerin de umududur. Atalarımızın bizlere bıraktığı en önemli eser olan Cumhuriyeti yaşatmak hepimizin öncelikli görevidir" dedi.

Türkiye-Irak iş Konseyi Başkanı Halit Acar, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birinci Dünya Savaşı sonrası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir araya gelen milletimiz, her türlü zorluğa, yokluğa ve yoksulluğa rağmen imkansızmış gibi görünen bir başarıya imza atarak Cumhuriyetimizi kurdu. Cumhuriyet bizlere en büyük miras olduğu gibi, en önemli emanettir. Bu nedenle Cumhuriyeti yüceltmek ve gelecek nesillere taşımak en önemli görevimizdir. İş dünyasının temsilcileri olarak, Atatürk’ün, ’Siyasi, askeri zaferlerle ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz, az zamanda kaybedilir." vecizesini kendimize rehber edinmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda atalarımızın 100 yıl önce sergilediği mücadele ruhu ile hareket ederek, ülkemize ekonomi alanında zaferler kazandırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki 100 yılın ’Türkiye Yüzyılı’ ile taçlanmasını sağlamak en büyük hedefimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılına girerken,dünya üzerindeki krizlere ve savaşlara baktığımızda demokrasi ile taçlandırılmış olan Cumhuriyetimizin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bizlere düşen en önemli görev, gelecek nesillerin aynı bilinç ve düşüncelerle yetişmesini sağlamaktır. Bu nedenle Atatürk’ün ’En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetin kıymetinin bilinmesi, değerlerinin özümsenmesi ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakılması için Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını bir fırsat olarak görüyoruz. İlelebet yaşatmakta kararlı olduğumuz Cumhuriyetimizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlu, Cumhuriyet’imiz baki olsun."