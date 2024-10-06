Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk Başbakan Patrice Emery Trovoada'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabulünün ardından iki ülke arasında iş birliğine yönelik anlaşma yapıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre bu bağlamda Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği alanlarında iki anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyet Hükûmeti Arasında Güvenlik ve Kolluk Eğitimi İşbirliği Anlaşması"nı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Dışişleri, İşbirliği ve Topluluklar Bakanı Gareth Haddad Do Espırıto Santo Guadalupe imzaladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose Do Nascımento Carvalho De Rıo da "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik Cumhuriyet Hükûmeti Arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı"na imza attı.