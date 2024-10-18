Singapur Devleti Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ve Diplomatları Türkiye ile Singapur arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

SANKON Genel Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Singapur Ankara Büyükelçiliğine yeni atanan Li Peng Kok’u tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

İki ülke arasındaki ekonomik, ticari ithalat ve ihracat ilişkilerine değinen Cevahiroğlu, “SANKON kuruluşu olarak Türkiye ile Singapur arasında ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla Singapur Devleti Ankara Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız” dedi. Türkiye ile Singapur arasındaki tarihi bağlara değinen ve iki devlet arasındaki güçlü bağların her geçen gün daha da büyüdüğüne dikkat çeken Cevahiroğlu, “SANKON üyesi şirketler olarak Singapur Devleti’nin ekonomik kalkınmasına yönelik projelerinde, özellikle inşaat, alt yapı ve üst yapı projelerinde, enerji, savunma sanayi, sağlık, teknoloji ve birçok sektör ve projelerde görev almaya hazırız. İki ülke arasında ithalat ve ihracat ilişkilerimizi de güçlendirmek amacıyla her türlü iş birliğine hazırız” ifadelerine yer verdi.

Singapur Devleti Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok ise iki ülke arasındaki güçlü siyasi bağlara dikkat çekerek iki devlet arasında her alanda güçlü iş birlikleri ve anlaşmaların bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi Li Peng Kok, toplantıya katılan çok fazla sayıda şirketlere Singapur’un ekonomisi, kültürel ve siyasal yapısı hakkında da bilgiler vererek, Türk şirketlerini ülkelerine davet etti. Büyükelçi Li Peng Kok, Singapur Devleti şirketlerinin de Türkiye’de yatırımlar yapmak istediğini belirterek “Türk şirketleri ve Singapur şirketleri güçlü iş birliği yapabilir ve bu ikili ilişkilere çok önem veriyoruz” dedi.

Li Peng Kok, Singapur Devleti ile Türkiye arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerini güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile iş birliğine de hazır olduklarını söyledi.

SANKON Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda ayrıca Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’da sağlık turizmi alanında bir sunum gerçekleştirdi.