Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kagame'nin huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar; "Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı", "Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı", "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası" yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ruanda Hükümet Sözcüsü Ofisi arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı” ile iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, medya ve iletişim alanlarında yakın iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Buna göre iki ülke, mutabakat zaptı hükümlerine ve kendi ülkelerinde yürürlükte olan kanun, kural, yönetmelik ve ulusal politikalara tabi olarak, medya ve iletişim alanlarında mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, iş birliğini güçlendirmeye, teşvik etmeye ve geliştirmeye çalışması hedeflendi.