Iğdır’da, Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri arasında ortak sınır güvenliği toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında sınır güvenliği toplantısı Iğdır Valiliğinde gerçekleşti. Toplantı, Vali Ercan Turan’ın başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Hudut Komiseri Albay Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı. Toplantıda, ortak sınırlardaki sınır güvenliği konuları ele alındı. Ortak sınırda yapılan çalışmalar da toplantıda ele alındı.

Toplantının sonunda Albay Babayev, Vali Ercan Turan’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.