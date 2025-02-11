Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında 11 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında enerji dönüşümü alanında iş birliğine ilişkin mektup teatisi, afet ve acil durum yönetimi alanında mutabakat zaptı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Malezya diplomasi akademileri arasında iş birliğine ilişkin nota teatisi imzalandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi ile Sultan Mizan Antarctic Research Foundation arasında, deniz ve kutup alanında araştırmalar yapılmasına ilişkin iş birliği mutabakat zaptının imzalandığı törende, iki ülke arasında savunma ürünleri tedariki ortak komitesi uygulama kuralları imza altına alındı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve Malezya Ulusal Güvenlik Konseyi arasında iletişim sistemleri alanında stratejik iş birliğine ilişkin nota teatisi, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ve Selangor Havacılık ve Teknoloji İnovasyon Sdn Bhd arasında akıllı şehir, trafik ve güvenlik sistemi çözümleri alanında iş birliği mutabakat zaptı, Ticaret Bakanlığı ile Malezya İç Ticaret ve Geçim Bakanlığı arasında tüketicinin korunması, piyasa gözetimi ve denetimi alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat muhtırasına imza konuldu.

Desan Tersanesi ile Malezya İçişleri Bakanlığı arasında çok amaçlı görev gemisi tedariki için ön kabul mektubu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu arasında görsel-işitsel medya hizmetleri alanındaki niyet mektubu, iki ülkenin resmi haber ajansları arasında mutabakat zaptı imzalandı.