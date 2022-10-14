Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kazakistan ile Türkiye arasında uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği mutabakatı imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kazakistan ile Türkiye arasında uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği mutabakatı imzalandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir dizi program için Kocaeli’nin Gebze ilçesine geldi. Demir, burada ilk olarak bir üniversite ile ASELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Daha sonra üniversitede laboratuvar ziyaretleri yapan Demir, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Demir, son olarak da üniversitenin akademik açılış törenine katılarak ilk dersi verdi. Program sonunda araştırmaları ödüle layık görülen akademik personele plaketleri takdim edildi.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir, Kazakistan ziyaretinden belirli görüşmeler yapmış olarak geldiklerini dile getirdi. Demir, "Özellikle savunma sanayii konularında belirli girişimler var. Gerek kara araçları, gerek insansız hava araçları, gerek silah kuleleri konularında ve aynı zamanda uydu ve uzay konularında belirli temaslarımız oldu. Orada dijital gelişim, inovasyon, uzay havacılık, teknoloji bakanlığıyla beraber onların uydu test merkezlerini ziyaret ettik ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Uydu üretimi, geliştirilmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere iki ülkede geliştirilecek uyduların beraber yapılması ile ilgili olarak, Kazakistan’da yapılacak uydu üzerinde de hızlı bir iş birliğine gidiyor olacağız. Kazakistan’da ASELSAN’ın bir ortaklığı var. Çeşitli yapılanmaların devamını talep ediyorlar. ANKA siparişleri vardı, 3 tane ANKA şu an teslimat bekliyor. Yine ANKA ile ilgili 30 adet sipariş üzerine bir üretim tesisi kurulması konusu da şu anda görüşülüyor" dedi.

"Ortak ürün çıkartma konusunda açık tekliflerde bulunuyoruz"

İş birlikleri ve tesisler kurma konusunda muhtelif gelişmeler olacağını vurgulayan Demir, "Teknoloji içeren ve o ülkede belirli faaliyetlerin başlatıldığı veya ürün alımı taleplerinin olduğu konularda gerek ortak şirketler oluşturma, gerek üretim hattı kurma, gerekse doğrudan satış, hem araştırma anlamında hem de üretim anlamında iş birlikleri ve tesisler kurmakla ilgili muhtelif gelişmeler olacak. Zaten bütün dost ve kardeş ülkelere üretim yapma, gereğinde tesis kurma ve belirli alanlarda ortak ürün çıkartma konusunda açık tekliflerde bulunuyoruz. Zaten ürünlerimizi de gayet iyi biliyorlar. Çeşitli safhalarda testlerini yapmış oluyorlar veya şirketlerimizi ziyaret ediyorlar. Orada belirli bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra bir ilgi oluşmaya başlıyor. Bu ilgi yavaş yavaş netice vermeye başlıyor" diye konuştu.