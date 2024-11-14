Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda önemli işbirliklerini içeren 8 anlaşma ve 1 Ortak Bildiri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri baş başa görüşmenin ardından "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve el Sani huzurunda önemli işbirliklerini kapsayan 8 anlaşma anlaşma imzalandı. Anlaşmalar şu şekilde;

" - Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında İnsani Yardım Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Belgeler ve Arşivler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında (2025-2026) Yıllarına Ait Uygulama Programı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı

- Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması

- Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması."

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı" bildirisini imzaladı.