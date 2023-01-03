BOTAŞ Petrol Boru Hattı A.Ş. ile Bulgaristan’ın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.

BOTAŞ Petrol Boru Hattı A.Ş. ile Bulgaristan’ın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan ziyareti kapsamında geldiği Sofya’daki Bakanlar Kurulu Ofisi’nde Bulgar mevkidaşı Rosen Hristov tarafından karşılandı. Bakan Dönmez ve Hristov’un nezaretinde düzenlenen tören ile iki ülke arasında doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına imzayı Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan, Bulgaristan adına Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

"Yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar gaz transferi söz konusu olacak”

Bakan Dönmez imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, 2023’ün iki ülke arasında başta enerji olmak üzere iş birliğinin daha da arttığı bir yıl olmasını temennisinde bulundu. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in İstanbul’da bir araya geldiğini hatırlatan Dönmez, “Orada mevkidaşım ile bir araya gelmiş ve enerji alanındaki önemli hususların bir kez daha üzerinden geçmiştik. Son görüşmemizin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden İstanbul’da ele alınan konuların bugün Sofya’da somut adımlara dönüşmesinden memnuniyet duyduğumuz ifade etmek isterim” dedi.

İmzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında doğal gaz alanındaki iş birliğini ve bağları daha da geliştireceğine inandığını vurgulayan Dönmez, “Mutabakat zaptı Balkan coğrafyasının doğal gaz güvenliğinin artırılmasında da önemli bir adım olacaktır. Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1.5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak” diye konuştu.

Sürecin işleyişi hakkında Dönmez, şunları kaydetti:

“Başta Saros FSRU olmak üzere 5 LNG terminalimiz sürece katkı sağlayacak. Türkiye 7 farklı hat ve LNG terminalleriyle 15 ülkeden gaz tedariki yapan bir ülkedir. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir. Bu altyapı ile gaz merkezine bir tuğla daha koymuş olduk. Gerek tedarikçi ülkeler gerekse Avrupa ülkelerinin yapacağı yatırımlarla bu kapasiteyi çok kısa süre içinde artırma imkanı da söz konusudur.”

Dönmez, sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"Türkiye’ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz"

Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov da imzalanan anlaşmayı "tarihi bir belge" olarak nitelendirdi. Hristov, “Bu anlaşma sayesinde dünyanın tüm doğal gaz üreticilerinden doğal gaz alabilme fırsatını elde etmiş bulunuyoruz. Türkiye’ye kadar ulaşacak gaz miktarlarından bizler de yararlanabileceğiz” ifadelerini kullandı.